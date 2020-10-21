В Швейцарии сложилась наихудшая ситуация по заражению коронавирусом

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В Швейцарии стремительно ухудшается ситуация с заражением COVID-19. Об этом заявил швейцарский министр здравоохранения Ален Берсе.

«Еще три недели назад наша ситуация была одной из лучших на европейском континенте. Спустя три недели у нас одна из худших ситуаций в Европе», - заявил министр.

Берсе отметил, что ситуация ухудшается «и ухудшается быстро». При этом, если действующие сейчас меры не помогут справиться с коронавирусом, то правительство ужесточит ограничения, добавил он.

В прошедшие выходные в Швейцарии ввели обязательное ношение масок в общественных местах. Работодателям рекомендовано перевести своих сотрудников на дистанционный формат, передаёт «Интерфакс».