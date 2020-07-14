В Швейцарии будут строить хранилища в горах

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Швейцарская компания представила оригинальный способ хранения ценностей и конфиденциальных данных. Хранилища предложено высекать в основании гор.

Для воплощения проекта в жизнь предложено использовать одну из территорий Альп. В хранилищах можно будет хранить произведения искусства, золото, фондовые сертификаты или персональные данные.

Владельцем хранилища, которое будет высечено в горах. Может стать каждый, кто готов заплатить за его постройку. Цены начинаются от 500 тысяч долларов. При этом покупатель сможет на этапе строительства сам заказывать необходимые параметры.

Хранилища будут находиться под круглосуточной охраной, также в них будет поддерживаться необходимая температура воздуха и влажность, пишет «Naked science».