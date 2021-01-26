В Швейцарии безработные пилоты пересядут на поезда

Общество

В Швейцарии пилоты авиалайнеров, которые лишились работы из-за эпидемии COVID-19, смогут пройти курсы подготовки машинистов поездов.

В ассоциации пилотов Aeropers считают, что эти две профессии похожи, а в стране наблюдается нехватка машинистов поездов. Там выразили надежду, что пример Швейцарии вдохновит другие страны.

По словам одного из пилотов, который в ближайшее время выйдет на линии скоростных поездов, самым главным в процессе переквалификации является преодоление гордыни и намерение продолжать работать, сообщает Euronews.

Ранее была выявлена опасность работы без перерыва на обед.

Как сообщила диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная, работая без перерыва, люди сбивают режим функционирования организма, что приводит к сбоям в психологическом и физическом плане.