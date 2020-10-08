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В школы Бурятии под видом антисептика купили кое-что иное

Лилия Караева
8 октября, 2020 14:49
2 мин
Антисептик
Piqsels.com

В Бурятии разгорелся скандал вокруг закупленного в школы антисептика. Как оказалось, это косметическое средство и оно не поможет против ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Министерство образования Бурятии заключило контракты на поставку средства в начале сентября. Сумма контракта - 61,19 млн рублей.

Поставщиком выступала екатеринбургская компания «Новахим», которая специализируется на выпуске «современных смазочно-охлаждающих жидкостей высокого качества». На поступившем в школы «антисептике» написано «средство для рук с антибактериальным эффектом».

Сопредседатель местного отделения «Народного фронта» Максим Киреенко указал на неверную информацию на этикетке - на ней говорится о содержании более 70% спирта. На сайте компании говорится о производстве только двух средств для рук с содержанием спирта 5% и 60%.

Изучив требования Роспотребнадзора и ВОЗ, которые рекомендуют использовать средства с содержанием спирта от 60% до 80% и более 75% соответственно, он пришел к выводу, что данное средство не спасет школьников от коронавируса, пишут «Открытые медиа». Это подтверждает протокол испытаний: в нем говорится об эффективности средства от мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, грибка candida albicans (молочница), кишечной палочки, золотистого стафилококка и синегнойной палочки.

Ранее в МЧС рассказали, как изготовить антисептик против коронавируса.

темы
школы
Бурятия
антисептик
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