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В школах появится новый сотрудник — советник директора по воспитанию. Так захотел Путин
5 октября, 2021 15:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин считает, что идея введения в средних общеобразовательных учреждениях должности советника директора по воспитанию должна быть реализована.
Лидер страны поддержал данную инициативу на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Выступление главы государства транслируется по телеканалу «Россия 24».
«Это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология», - заявил Путин.
Напомним, данный пилотный проект был запущен весной текущего года. По планам, советник по воспитанию будет прививать уважение к старшему поколению и семейные ценности. Школьников таким образом хотят отвлечь от «улицы и интернета».
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