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В сентябре темп утечки кислорода из российского сегмента МКС возрос в пять раз

Лилия Караева
28 сентября, 2020 14:56
2 мин
МКС
Piqsels.com

В последние месяцы утечка кислорода на Международной космической станции (МКС) усилилась в 5 раз. О проблеме впервые заговорили в 2019 году - станция теряла 270 граммов воздуха в сутки.

В августе был проверен американский сегмент - там утечки не выявлено. Тогда же темп утечки вырос в 2 раза - до 540 граммов, а в сентябре - до 1,4 килограмма.

Вместе с тем источник в Главной оперативной группе управления российского сегмента МКС предположил, что утечка может происходить во время включения американской служебной аппаратуры. Собеседник заявил, что делать выводы о месте аварии пока рано.

Летом источник ТАСС заявлял, что утечку зафиксировали приборы российского сегмента. Эту информацию подтвердили в Роскосмосе.

Ранее российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Крисом Кэссиди изолировались в российском сегменте для поиска утечки. Им доступны три модуля: «Заря», «Звезда» и «Поиск». Возможным местом утечки называли модули «Звезда» и«Пирс».

Ранее российский спутник, 15 лет изучавший поверхность Земли, сгорел в атмосфере над Атлантикой.

темы
авария
утечка
МКС
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