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В Саратове не останется ни одной школы с учениками
24 сентября, 2021 20:40
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Youtube / Arkadiy Gershman
Со следующей недели во всех школах Саратова отменяются очные занятия. Учеников переводят на дистанционный режим. Такое решение приняла мэрия на фоне высокой заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.
Согласно сообщению мэрии, в городе зарегистрировано превышение «эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей» и высокая заболеваемость жителей коронавирусом. Поэтому школы и учреждения допобразования переходят на дистанционный режим с 27 сентября по 11 октября.
За последнюю неделю в Саратовской области каждый день фиксировалось более 280 случаев заражения COVID-19, отмечает «Интерфакс».
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