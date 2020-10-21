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В Санкт-Петербурге произошла стрельба с участием 16 мигрантов

Марьям Ибрагимова
21 октября, 2020 17:27
1 мин
Фото: 78.rodina.news
Фото: 78.rodina.news

В Петербурге правоохранительные органы пытаются разобраться в конфликте с участием 16-ти человек. Инцидент дошел до стрельбы. Все предполагаемые участники потасовки доставлены в отделение полиции.

Известно, что происшествие случилось накануне, 20 октября, возле дома 28/30 на Садовой улице в районе Апраксина двора. Как выяснили сотрудники ГУ МВД по региону, здесь вступили в словесную перепалку уроженцы одной из среднеазиатских республик. В какой-то момент разногласия переросли в стрельбу. Один из участников конфликта выстрелил из травматического оружия в своего оппонента. В результате, 51-летнего мужчину пришлось госпитализировать в больницу.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего в полицию были доставлены 16 предполагаемых участников… инцидента», – сообщили РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее сообщалось о том, что 58-летний стрелок подбил набиравший высоту самолет в Подмосковье.

темы
конфликт
стрельба
хулиганство
Санкт-Петербург
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