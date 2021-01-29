В Санкт-Петербург может вернуться ночная жизнь

Общество

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что городские власти задумались над снятием ограничений на ночную работу баров, ресторанов и других заведений общепита.

«В настоящее время снятие этих ограничений обсуждается», — заявил чиновник.

При этом, когда именно стоит ожидать решение по снятию ограничений, Елин не уточнил, передают «Известия».