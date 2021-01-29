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В Санкт-Петербург может вернуться ночная жизнь
29 января, 2021 19:05
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Pixabay
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что городские власти задумались над снятием ограничений на ночную работу баров, ресторанов и других заведений общепита.
«В настоящее время снятие этих ограничений обсуждается», — заявил чиновник.
При этом, когда именно стоит ожидать решение по снятию ограничений, Елин не уточнил, передают «Известия».
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