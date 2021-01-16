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В Рязани была найдена мертвой главный редактор местного новостного издания «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. Труп женщины был найдет вечером по месту постоянного жительства погибшей. На теле имеются множественные проникающие ножевые ранения, от который, по предварительной версии, она и скончалась.

В настоящее время одной из версий преступления является убийство Жанны Шепляковой ее супругом. Существуют сведения о том, что перед убийством муж посетил свою жену, после чего произошла ссора. Причиной убийства могли быть ухудшившиеся отношения между супругами и предстоящий бракоразводный процесс, осложненный наличием совместных детей.

Нахождение мужа Жанны Шепляковой, а также ее детей в настоящее время неизвестно, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве пяти человек арестован в Рязанской области.