Новости Общество
Общество
В Рязани горит крупнейший ТРЦ «М5 Молл»
12 ноября, 2020 18:22
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Фото: Новости Рязани ВКонтакте
Один из самых крупных торгово-развлекательных центров Рязани «М5 Молл» на Московском шоссе загорелся. Пожар вспыхнул на третьем этаже – там находился батутный центр. Огонь не угасает – языки пламени распространяются по крыше здания.
«Произошло обрушение. Площадь пожара – 400 квадратов», – сообщает Telegram-канал Mash.
Местные СМИ передают, что людей из здания эвакуировали. Данных о пострадавших нет. На месте происшествия сейчас работают восемь пожарных расчетов, пишет «62 ИНФО».
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