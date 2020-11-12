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Один из самых крупных торгово-развлекательных центров Рязани «М5 Молл» на Московском шоссе загорелся. Пожар вспыхнул на третьем этаже – там находился батутный центр. Огонь не угасает – языки пламени распространяются по крыше здания.

«Произошло обрушение. Площадь пожара – 400 квадратов», – сообщает Telegram-канал Mash.

Местные СМИ передают, что людей из здания эвакуировали. Данных о пострадавших нет. На месте происшествия сейчас работают восемь пожарных расчетов, пишет «62 ИНФО».