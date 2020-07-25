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В РПЦ назвали практику женского обрезания «варварским пережитком прошлого»

Анастасия Красильникова
25 июля, 2020 17:16
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал недопустимой практику женского обрезания, которая до сих пор используется в ряде стран.

Так он прокомментировал случай годичной давности в Ингушетии, где обрезание сделали десятилетней девочке, потому что её отец не хотел, чтобы «дочь возбуждалась».

«Я думаю, что речь в данном случае идет о варварском пережитке прошлого», — заявил он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По мнению митрополита, в данной конкреном случае наказания заслуживает и отец ребенка, и врачи согласившиеся провести подобную операцию.

При этом спикер подчеркнул, что в мусульманской среде практика женского обрезания не имеет широкого распространения. Митрополит выразил надежду, что огласка этого случая, который «ничем иным, как калечением, назвать нельзя» станет шагом к избавлению от данной практики полностью.

темы
РПЦ
религия
секспросвет
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