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В Ростове депутата ЗакСа подозревают в краже газа на 44 млн рублей – его задержали

Марьям Ибрагимова
8 октября, 2020 15:13
1 мин
Фото: blackseatv.com
Фото: blackseatv.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Ростовской области. Его подозревают в краже газа на 44 миллиона рублей.

По версии следствия, депутат, являясь руководителем коммерческой организации, сговорился с неустановленными лицами о хищении газа из газопровода. Им удалось это сделать с помощью компьютерной программы.

«Указанные лица ежемесячно вносили изменения в приборы учета потребляемого газа, тем самым снижая объемы фактически поставляемой продукции на предприятие, возглавляемое подозреваемым», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Также в ведомстве добавили, что похитить природный газ на 44 миллиона рублей сообщникам удалось за достаточно короткий срок – с 2016 по 2020 годы. Уголовное дело возбуждено по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере». Дело завели и в отношении других неустановленных лиц.

Депутата задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что «сотрудник ФСБ» похитил у своей знакомой полмиллиона рублей.

темы
кража
депутат
природный газ
сговор
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