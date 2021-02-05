В российском регионе уничтожат атомную электростанцию

Общество

Власти Крыма решили снести заброшенную атомную станцию в Щелкино, также известную как Крымская АЭС.

Работы по демонтажу должны завершиться до конца текущего года.

Проект постройки Крымской АЭС был начат в 1975 году. Предполагалось, что она сможет обеспечить энергией весь полуостров. После того, как в 1986 году произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, строительство станции в Крыму было прекращено. В последствии заброшенный объект стал популярным местом у туристов, в том числе часть помещений использовались для проведения дискотек фестиваля «Казантип», сообщает Lenta.ru.