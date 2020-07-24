В российском регионе растет число заболевших коронавирусом от неизвестного источника

Общество

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В Ростовской области с каждым днем наблюдается прирост заболевших коронавирусом. Об этом сказал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев.

По его словам, фиксируются случаи заражения от невыявленных источников.

Больше всего заболевших от неизвестных инфицированных наблюдается в Ростове, Шахтах, Волгодонске, Батайске и сельских районах, сообщает Privet-rostov.ru.

Ранее в Карелии вернули некоторые ограничения в связи с коронавирусом из-за остутствия снижения заболеваемости в регионе.