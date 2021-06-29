В российском регионе объявлена обязательная вакцинация. До неё осталось 2 дня
С 1 июля в Курской области объявлена обязательная вакцинация от COVID-19 для определённых категорий жителей. Решение принял областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По словам заместителя главы Курской области Андрея Белостоцкого, до 1 сентября власти поставили себе задачу привить не менее 70% от числа запланированных граждан. Это позволит сформировать и жителей «подушку безопасности», которая исключит новый всплеск заражения коронавирусом осенью.
В связи с этим Белостоцкий предложил «обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников».
Речь идет о сотрудниках транспорта, образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы торговли и услуг, работниках МФЦ, ЖКХ, культуры и искусства и служащих.
Принять обозначенное предложение замглавы области предложил с 1 июля. Губернатор Курской области Роман Старовойт это предложение поддержал, сообщает РИА «Новости».