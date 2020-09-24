В российском Азове критическая ситуация. Врачи просят горожан быть ответственней

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В городе Азов Ростовской области серьёзно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. По заявлению главного врача центральной горбольницы Вадима Бридковского, медицинская система города работает на пределе.

По его словам, стационары города переполнены. Жертвами коронавирусной инфекции уже стали 13 человек.

«Количество заболевших медицинских работников в настоящий момент [составляет] 56 человек. Количество педиатров, осуществляющих приём, вместо 24 человек — шесть. Количество терапевтов, осуществляющих приём, вместо 35 человек — десять. На 25 койках лежат 38 человек. Мы работаем на пределе своих возможностей», — заявил Бридковский.

Врач призвал жителей города строго соблюдать санитарные требования и не забывать об опасности вируса для любого из жителей.