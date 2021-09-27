В российском аэропорту возникла угроза катастроф с массовой гибелью людей
В Кургане возникла угроза авиакатастроф из-за птиц на мусорных свалках недалеко от аэропорта. Суд обязал мэрию города ликвидировать свалки, но власти отказались убирать мусор.
Тревогу забил транспортный прокурор. Он выступил в качестве истца к мэрии. В обоснование иска говорится, что три свалки возле аэропорта создают угрозу безопасности полетов, возможны авиакатастрофы с массовой гибелью людей.
Городской суд поддержал доводы транспортного прокурора и удовлетворил иск. Администрация Кургана не согласилась с решением и подала апелляцию, но проиграла.
Теперь мэрия обязана убрать свалки в течение шести месяцев. Об этом пишет агентство URA.RU.
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