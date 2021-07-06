В российских водоемах появились опасные паразиты. Они проникают в человека через кожу
В российских водоемах могут находиться паразиты, способные проникать в кожу во время купания. Об этом рассказала врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева.
Речь идет о паразитах-церкариях, которые способны проникать в кожу через воду.
Специалист объяснила, что церкарии - это личинки, которые водятся в грязной и теплой воде. Особенно опасными становятся те водоемы, в которых вместе с людьми купаются животные и птицы. Личинки этих паразитов внедряются прямо через кожу. Это вызывает раздражение и аллергическую реакцию.
Чернышева отметила, что в таких водоемах запрещено купаться. Но для россиян, как правило, запреты не имеют значения и они, не думая о последствиях, идут в грязную воду.
Если контакт с паразитами произошел, Чернышева посоветовала обработать пораженную зону мазью, снимающей зуд. Также возможно повышение температуры, поэтому специалист в беседе с телеканалом «Москва 24» рекомендовала обратиться к врачу.