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Люди
В российских ресторанах будут работать роботы
17 октября, 2021 10:36
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Matthias Bein/ZB/Global Look press
В российских ресторанах появятся роботы, которые будут проверять у посетителей наличие QR-кодов привитых и переболевших коронавирусом. Об этом сообщили в компании «Промобот».
Роботы появятся в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Они могут перемещаться у входа в заведение проверять QR-коды и общаться с посетителями.
Роботы интегрированы с сервисом «Гоcуслуги» и оснащен сканером для считывания QR-кодов и паспорта или другого документа, пишет «РИА Новости».
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