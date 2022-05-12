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В России завели дело против архива всего Интернета
12 мая, 2022 12:48
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В России завели дело против некоммерческой организации «Internet Archive», предоставляющей всеобщий доступ к накопленной в Интернете информации.
Известно, что 16 июня мировой суд в столице собирается рассмотреть протокол Роскомнадзора с требованием оштрафовать НКО за отказ удалять информацию, признанную в РФ запрещённой. О каких именно данных идет речь, надзорное ведомство уточнять не стало.
Напомним, за данное правонарушение грозит штраф, максимальная сумма которого достигает четырёх миллионов рублей, передаёт ТАСС.
Коллекция «Internet Archive» состоит из множества архивированных веб-сайтов, оцифрованных книг, аудио и виде материалов, игр и программного обеспечения. Организация существует с 1996 года.
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