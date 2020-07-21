В России задержали банду мошенников-онкологов

Общество

фото: Flickr

Сразу в нескольких городах России сегодня были произведены задержания членов банды мошенников, обманывающих пенсионеров.

На счету мошеннической группировки десятки эпизодов на несколько миллионов рублей. Злоумышленники через пенсионный фонд и городские больницы составили телефонную базу пожилых россиян. Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками медицинского центра и рассказывали им, что у них диагностировали онкологию. Далее мошенники предлагали купить несколько лекарств.

Задержания провели в Москве, Казани и Набережных Челнах, сообщает телеграм-канал «Baza».

На данный момент задержано пять человек. Следствие выявляет пострадавших от мошеннической схемы.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему, которая позволяет им обманывать пожилых россиян, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами.