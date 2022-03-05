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В России забастовали первые иностранцы
5 марта, 2022 18:51
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Более тысячи работников турецкой строительной компании, работающих по контракту в Нижнекамске на строительстве этиленового комплекса, вышли сегодня утром на забастовку.
Они потребовали от руководства завода ЭП-600 повышения зарплаты в связи с подскочившим курсом доллара.
Согласно российскому законодательству, контракты иностранцев, работающих на территории России, предусматривают выплату зарплаты в рублях, но с привязкой к курсу иностранной валюты.
В ходе переговоров бастующих с прибывшими на завод генеральным директором головного предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айратом Сафиным, конфликтная был улажен. Сафин пообещал турецким рабочим выплатить проиндексированную сумму текущей зарплаты до конца дня, - сообщает РБК.
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