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В России вычислили число счастливых людей
13 июля, 2021 14:43
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Pixabay
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал долю счастливых россиян.
Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, почти 70 процентов граждан России считают себя счастливыми. Респондентам предложили ответить на вопрос о том, счастливы ли они.
Скорее да, ответили 45 опрошенных, определенно да – 38 процентов, скорее нет -10 процентов. Не счастливыми считают себя 5 процентов россиян и 2 процента не смогли ответить на вопрос.
Соответственно, индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, составил в этом году 68 процентов, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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