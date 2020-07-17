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В России установят правила продажи «красивых» автомобильных номеров

Михаил Орлов
17 июля, 2020 11:49
2 мин
car
Unsplash

Проект нового постановления правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок продажи «красивых» автомобильных номеров, прошел антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что с 2020 года у автолюбителей появится возможность заранее резервировать «красивые» номера, а также приобретать их за отдельную плату.

Постановлением также предусмотрена возможность передачи таких номеров по наследству, при этом у наследников не будет необходимости уплачивать госпошлину за регистрацию номера. Номер не будет привязан к транспортному средству, при продаже автомобиля номер будет сохраняться за приобретшим его лицом.

Размер пошлины за приобретение номера будет зависеть от комбинации букв и цифр, сообщает издание «Московский комсомолец». Сочетание одинаковых букв и цифр обойдется в 600 тысяч рублей, в случае повторения двух букв пошлина составит 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД усложнит сдачу экзамена на водительские права.

темы
ГИБДД
машина
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