В России у пьяных водителей предложили забирать автомобиль

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Изъятие автомобиля у пьяного водителя могло бы стать действенной мерой в борьбе с вождением в нетрезвом виде. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, автоматическое увеличение административных штрафов за повторную езду в пьяном виде не решит проблему. Законопроект об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, который Госдума приняла в первом чтении, Лысаков назвал неэффективным.

Лысаков отметил действенность мер по изъятию автомобиля, поскольку из-за страха лишиться машины, водитель с наименьшей вероятностью сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения, пишут «Известия».