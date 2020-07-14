В России существуют насекомые намного страшнее комаров

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В Институте дезинфектологии Роспотребнадзора сообщили, что в стране существуют насекомые намного страшнее комаров.

Комары являются лишь частью проблемы, и существует еще более страшный гнус - то есть представитель кровососущих насекомых. «В состав понятия гнус, кроме комаров, входят мошки, мокрецы и слепни. Из них в настоящее время наиболее беспокоящим фактором являются мошки», - сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Светлана Рославцева.

По ее словам, поскольку личинки мошек разводятся в проточной воде, они присутствуют во всех российских регионах. Защититься от них можно, надев одежду с длинными рукавами, а также используя репелленты высшей категории, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, в середине июля в Москве и области ожидается уменьшение количества комаров, однако на смену им придут оводы и слепни.

Помочь в борьбе с кравососущими могут эфирное масло, чеснок, ромашка и мята. Отмечается, что не редко комары переносят различные болезни. Особенная реакция на них может быть лишь у аллергиков. Кроме защиты, которую можно купить в ближайшем магазине, существуют также природные репелленты.

«Считается, что эфирные масла творят чудеса — всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут обеспечить вас надежной защитой», — сообщила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова. Также можно использовать сушеную ромашку и мяту, потому что эти травы разрушают нервную систему насекомых.

Чеснок, разложенный по углам комнаты, может избавить от насекомых на 10 часов, сообщает телеканал «360».