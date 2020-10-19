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В России стриптизерам могут запретить использовать форму пожарных

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 12:15
2 мин
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фото: Pixabay

В России стриптизерам могут запретить использовать форму пожарных. Соответствующее обращение было направлено в Государственную Думу РФ российским производителем систем пожаротушения.

«Использование не по назначению формы работника подразделения профессиональной пожарной охраны - это оскорбление чувств и достоинств данной профессии», - заявил генеральный директор компании «АФЕСПРО», Антон Оника. – «Мы просим запретить на законодательном уровне использование стриптизерами формы пожарного, и штрафовать их за нарушение закона».

По словам Антона, исполнители эротического танца, в ходе которого они постепенно раздеваются и выбрасывают форму, оскорбляют пожарных. Многие из них жалуются, что регулярно подвергаются домогательствам со стороны женского пола и испытывают моральные страдания из-за того, что их воспринимают не как профессионалов, а исключительно в качестве сексуального объекта. В результате исполнять свои обязанности и сосредоточиться на тушении пожаров становится крайне проблематично.

Заявитель считает, что использование пожарной формы в стриптизе нарушает статью 5.61 КоАП РФ, а также статью 319 УК РФ. На стриптизеров надо накладывать крупный административный штраф, вплоть до ареста.

темы
Россия
общество
пожарные
стриптиз
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