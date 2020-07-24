В России создадут «невидимый» ракетный поезд «Баргузин»

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В России через три-пять лет может появиться боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», сообщил военный эксперт Владимир Евсеев.

Этого времени хватит для создания опытного образца ракеты и ее испытаний. «Баргузин» будет отличаться «невидимостью» для вражеских спутников, так как с воздуха он похож на обычный пассажирский поезд. В стандартный вагон будет помещаться уменьшенная ракета, что позволит сделать поезд еще более незаметным для потенциального противника.

В случае угрозы ядерной войны ракетный комплекс выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку, сообщает РИА Новости.

Ранее издание The National Interest написало про одно из самых грозных видов российских вооружений.

В материале говорится о роли передвижных грунтовых ракетных комплексов, которые обладают должной мобильностью и поддерживают боеголовки с разной специализацией. Эксперт обратил внимание на ракеты «Точка», которые были разработаны в 1975 году и способны нести противотанковые, противопехотные, противорадиолокационные боевые части. А отдельные боеголовки предназначены для повреждения взлетно-посадочных полос.

Издание напомнило и про ядерные боеголовки мощностью 10 или 100 килотонн, а также «Искандеры», которые обладают большей дальностью пуска, сообщает «Рен ТВ».