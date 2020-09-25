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В России сломался Telegram. Недавно Роскомнадзор решил его разблокировать

Анастасия Красильникова
25 сентября, 2020 14:15
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

Россияне в социальных сетях массово жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram. Пользователи рассказывают о сбое подключения и проблемах с отправкой сообщений.

Коснулась эта проблема только России, или сложности в работе мессенджера возникли и в других странах пока неизвестно. Представители Telegram пока никак не высказались о неполадках.

Напомним, сервис был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года. Причиной стал отказ предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. В июне Роскомнадзор решил разблокировать мессенджер, который, впрочем, заблокировать ведомство так и не смогло.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ умеют расшифровывать несекретные чаты в Telegram и делает это в рамках некоторых уголовных дел.

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