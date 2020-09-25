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Общество
В России сломался Telegram. Недавно Роскомнадзор решил его разблокировать
25 сентября, 2020 14:15
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Фото: Pixabay
Россияне в социальных сетях массово жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram. Пользователи рассказывают о сбое подключения и проблемах с отправкой сообщений.
Коснулась эта проблема только России, или сложности в работе мессенджера возникли и в других странах пока неизвестно. Представители Telegram пока никак не высказались о неполадках.
Напомним, сервис был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года. Причиной стал отказ предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. В июне Роскомнадзор решил разблокировать мессенджер, который, впрочем, заблокировать ведомство так и не смогло.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ умеют расшифровывать несекретные чаты в Telegram и делает это в рамках некоторых уголовных дел.
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