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Россияне в социальных сетях массово жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram. Пользователи рассказывают о сбое подключения и проблемах с отправкой сообщений.

Коснулась эта проблема только России, или сложности в работе мессенджера возникли и в других странах пока неизвестно. Представители Telegram пока никак не высказались о неполадках.

Напомним, сервис был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года. Причиной стал отказ предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. В июне Роскомнадзор решил разблокировать мессенджер, который, впрочем, заблокировать ведомство так и не смогло.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ умеют расшифровывать несекретные чаты в Telegram и делает это в рамках некоторых уголовных дел.