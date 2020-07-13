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В России сильно подорожал анальгин. Вскоре могут подняться цены на другие лекарства

Лилия Караева
13 июля, 2020 09:21
2 мин
Анальгин
Ozon

Стоимость анальгина в России у разных производителей выросла до 38%. Резкое увеличение цены на популярное обезболивающее зафиксировано в июне.

Речь идет о десяти таблетках дозировкой 500 мг. Год назад упаковка анальгина стоила 14 рублей.

В июне средняя цена увеличилась на 26,5%. Главная причина - рост стоимости импортных фармсубстанций, из которых делают анальгин в России.

Основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков напомнил, что анальгин не входит в перечень жизненно необходимых и важных лекарств и цены на него государство не регулирует. Это приводит к тому, что все издержки фармпроизводитель отражает в закупочной цене.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сказал «Известиям», что в ближайшее время произойдет рост цен на большинство лекарств. Из-за того, что средства из перечня ЖНВЛП могут дорожать только в пределах инфляции - на 3-4% - производители компенсируют убытки за счет увеличения стоимости других препаратов.

Ранее сообщалось, что из российских аптек исчезли четыре востребованных импортных лекарства.

темы
Россия
цены
анальгин
июнь
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