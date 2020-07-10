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В России резко возросло количество киберпреступлений

Дмитрий Байков
10 июля, 2020 10:47
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фото: Pixabay

В России за последнее время резко увеличилось количество IT-преступлений. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, В России за последние полгода число киберпреступлений увеличилось почти на 92 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом число IT-преступлений в общей структуре преступности достиг 22,3 процентов.

Также в несколько раз увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием пластиковых карт, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что мошенники научились списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы. Хакеры взламывают личный кабинет человека, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки.

темы
общество
Россия
преступность
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