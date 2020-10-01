В России решили искать коронавирус с помощью собак. Но это не точно

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С сайта Роспотребнадзора России удалено сообщение о том, что ведомство совместно с несколькими организациями разрабатывает способ идентификации больных COVID-19 с помощью собак.

О новом способе поиска зараженных написали СМИ, ссылаясь на сообщение ведомства. Позже ссылка пропала. Речь шла о работе над проектом совместно с авиакомпанией «Аэрофлот». Кинологическая служба перевозчика уже начала тренировку служебных собак по выявлению зараженных коронавирусом.

Сегодня возможность использовать собак для выявления больных коронавирусом обсуждается в Европе, а некоторые страны уже начали разрабатывать этот метод, сообщает РБК.

В начале сентября сообщалось, что «Аэрофлот» уже несколько месяцев тренирует собак различать CPVID-19. Для тренировок компания выбрала породу шалайка - российский гибрид шакала и лайки/

Исследования проходят под грифом «Для служебного пользования».

Аналогичные исследования проводят в ОАЭ, Финляндии и Великобритании.