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Общество
В России разбился военный самолет
22 сентября, 2020 15:14
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Airliners.net
В Тверской области разбился истребитель Су-30. Самолет упал в лесу.
Авария произошла при выполнении планового полета. На борту находились два человека.
Летчики успели катапультироваться. Жертв и пострадавших в результате крушения нет, передает «Интерфакс».
На место аварии отправлена военная комиссия. Она изучит обстоятельства и причины инцидента.
Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Он предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью.
В сентябре истребитель Су-27 заставил британский самолет-разведчик развернуться от российской границы.
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