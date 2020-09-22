В России разбился военный самолет

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В Тверской области разбился истребитель Су-30. Самолет упал в лесу.

Авария произошла при выполнении планового полета. На борту находились два человека.

Летчики успели катапультироваться. Жертв и пострадавших в результате крушения нет, передает «Интерфакс».

На место аварии отправлена военная комиссия. Она изучит обстоятельства и причины инцидента.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Он предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью.

В сентябре истребитель Су-27 заставил британский самолет-разведчик развернуться от российской границы.