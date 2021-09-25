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В России пятый день подряд фиксируют более 800 смертей из-за коронавируса в сутки
25 сентября, 2021 12:43
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В России фиксируют более 800 летальных исходов от коронавируса уже 5 дней подряд.
Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки умерли 822 заболевших коронавирусом, днем ранее было зарегистрировано 828 летальных исходов. Число смертей превышает 800 уже пятый день подряд.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 63 смерти, в Санкт-Петербурге – 50.
За все время пандемии в России умерло 203 095 человек, пишет ТАСС.
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