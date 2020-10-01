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В России произошёл разлив нефти на реке. Снова в Красноярском крае

Антон Мельников
1 октября, 2020 00:30
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Youtube / GreenChannel

На реке Хатанга в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов. Росрыболовство займется оценкой ущерба.

Согласно пресс-службе Росрыболовства, инцидент с разливом произошел еще 26 сентября. Во время перекачки нефти из танкера на склад ГСМ коммунального хозяйства произошел аварийный отрыв судна от берега. По предварительным данным, вылилось около 2 тонн нефти, часть из них попала реку Хатанга.

«В самое ближайшее время будут взяты пробы воды, почвы, бентоса для точного расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам бассейна реки Хатанги», — цитируют руководителя объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрия Клокова «https://iz.ru/».

темы
нефть
экология
Красноярский край
разлив
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