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В России принят закон о воспитании патриотизма

Артем Денисов
23 июля, 2020 03:00
2 мин
патриотизм
Фото: Avto.goodfon.ru

Госдума 22 июля во втором и третьем чтениях приняла президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в школах и вузах.

Он вступит в силу 1 сентября после одобрения Совфедом и подписания российским лидером. При этом у образовательных учреждений будет год на то, чтобы скорректировать свои программы.

Законопроектом президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. Речь идет не только о знаниях и навыках, но и духовных, моральных ценностях, заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Коммерсант».

В мае президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что в России национальной идеей по-прежнему является патриотизм, как и ранее.

Однако, по словам президента, «патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым».

Владимир Путин добавил, что « не нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», отмечает ТАСС.

темы
школа
госдума
патриотизм
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