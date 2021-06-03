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В России придумали новый штраф для водителей
3 июня, 2021 11:55
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Российские водители могут столкнуться с новым видом штрафа.
Речь идет об административной ответственности за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Вопрос о внесении изменений в Кодекс прорабатывает МВД совместно с Минюстом и Минтрансом.
Сейчас в законе нет отдельной статьи за превышение допустимой средней скорости. Штраф выписывается только за мгновенное превышение скоростного режима, сообщает портал Autonews.ru.
В случае с превышением средней скорости нарушение будет определяется исходя из времени, за которое пройдено определенное расстояние. На практике первая камера фиксирует время въезда автомобиля на участок контроля, вторая — время выезда за его пределы.
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