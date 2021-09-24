В России придумали как заранее выявлять потенциальных «школьных стрелков»
В России придумали способ, как вычислять потенциальных школьных убийц. Предложенный чиновниками метод вызывает скептицизм у экспертов.
Склонных к опасному поведению школьников будут выявлять путем анализа их сочинений. Идея заключается в том, чтобы заставлять учащихся писать сочинения, а потом оценивать написанное с помощью специальной программы.
На разработку этой технологии в 2022-2023 годах планируют выделять по 551,1 млн рублей, а в 2024-м- 555,7 млн.
О планах правительства написало издание «Ведомости». Детали создания ПО и сроки внедрения не называются.
Детский психиатр Павел Зайцев рассказал, что анализ даст эффект, если сочинения будут на свободную, а не на заданную тему. По его словам, алгоритмы, действительно, позволяют выявлять тех, кто настораживают. Он отметил, что для проведения тестирования потребуется согласие самого школьника или законного представителя.
Президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов сомневается, что в создании программного обеспечения для школ есть смысл, а заявленную смету на разработку софта назвал завышенной в 2-3 раза.
Юрист Дмитрий Лесняк считает, что такой отбор чреват непредсказуемыми последствиями: ребенка могут поставить на учет в психдиспансер или перевести в специальную группу.
11 мая бывший ученик школы Ильназ Галявиев напал на гимназию. Его жертвами стали 7 детей и 2 учительницы.