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В России появилась дюжина городов с почетным званием «Город трудовой доблести»

Антон Мельников
20 мая, 2021 21:48
1 мин
Антон Мельников
20 мая, 2021 21:48
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Сегодня, 20 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении ряду населенных пунктов страны звания «Город трудовой доблести». Почётный титул получили 12 городов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, звание было присвоено за вклад жителей указанных городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Также отмечено бесперебойное производство гражданской и военной продукции в годы войны и проявленный «массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Почетное звание «Город трудовой доблести» получили: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары, сообщается на сайте Кремля.

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