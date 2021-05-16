В России пользователей WhatsApp предупреждают о «письмах счастья» от мошенников

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Мошенники под видом изменения политики WhatsApp стали рассылать пользователям сообщения о том, что мессенджер станет платным. Для того, чтобы это предотвратить, якобы необходимо переслать данную информацию 10 контактам.

«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет», - говорится в сообщениях, которые получают пользователи мессенджера.

Напомним, новые правила конфиденциальности популярного мессенджера вступили в силу 15 мая. Отныне в материнскую компанию Facebook поступают регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях и о пользовании услугам, пишет РИА «Новости».