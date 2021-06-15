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В России отменили обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО
15 июня, 2021 12:35
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В России отменили обязательное прохождение техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Такое решения приняли депутаты Госдумы в третьем чтении.
Для получения полиса ОСАГО автомобилистам больше не потребуется предоставлять диагностическую карту, подтверждающую прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу 22 августа.
В Госдуме считают, что поправки облегчат жизнь автовладельцам и страховым компаниям.
Отмечается, что речь идет только о личных автомобилях. Для коммерческого транспорта техосмотр остается обязательным, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Вопрос по теме:
Госдума отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Вы согласны с тем, что не нужно привязывать получение полиса ОСАГО к диагностической карте и техосмотру?
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