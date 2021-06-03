В России опять стала распространяться давно забытая схема хищения денег с карт
Мошенники в России вернулись к давно забытой схеме хищения денег с банковских карт. Для незаконных манипуляций они подбирают номер и срок действия карты, после чего проверяют реальность кредитки через тестовый платеж в интернет-магазине, а затем выводят средства через фальшивые сайты.
С проверенной и старой схемой мошенничества в последние месяцы столкнулись «три крупных московских банка», и проблема набирает обороты. Возвращение схемы с подбором номера и сроком действия связывают с появлением виртуальных карт. С обычными кредитками ее невозможно использовать из-за внедренных банками систем отслеживания и противодействия мошенничеству.
В «Лаборатории Касперского» рассказали, как работает схема. Мошенники изначально знают номер карты и фамилию владельца. Затем они стремятся вычислить CVV и срок действия. В интернет-магазинах они перебором вводят CVV от 000 до 999, чтобы совершить покупку и тем самым убедиться, что номер верный.
Первая сумма списания небольшая. Затем средства списываются с карты через мошеннические сайты.
О том, что схема с подбором номера периодически используется, подтвердили «Коммерсанту» в Банке России. Производить подбор сложно и малоэффективно, отметил регулятор.