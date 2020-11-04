В России научились искать следы коронавируса на продукции и упаковках

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Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику, которая сможет находить следы генов возбудителя COVID-19 на продукции и упаковках.

Это позволит гарантировать безопасность грузов, которые отправляют из России в другие страны.

Методика позволит находить следы генов коронавируса на продукции, контейнерах, упаковочных материалах. Ее создали с целью необходимости гарантировать безопасность грузов, которые экспортируются, сообщает Россельхознадзор.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о категории людей, которым вакцинация против коронавируса может не помочь. Ученый также пояснил, что эта проблема связана с трудностями в выработке антител.По словам специалиста, разделить людей на конкретные группы по способности вырабатывать иммунитет к заболеваниям довольно сложно. Это может зависеть от особенностей организма человека.