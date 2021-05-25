Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

В России настаивают на внедрении уже действующих в Европе обязательств. Кто будет в «плюсе»?

Лилия Караева
25 мая, 2021 10:30
1 мин
Лилия Караева
25 мая, 2021 10:30
1 мин
Магазин электроники
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минприроды настаивает на внедрении в России уже действующих в Европе обязательств для производителей бытовой техники и электроники. Благодаря такому шагу, срок службы устройств может продлиться до 10 лет.

С соответствующей инициативой в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко обратился министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Он предлагает обязать производителей выпускать комплектующие. Это позволит заменять неисправные детали в течение 7-10 лет.

В Евросоюзе такие требования существуют с 1 марта 2021 года. «Право на ремонт» предусмотрено для телевизоров, холодильников, посудомоечных и стиральных машин, а также фенов. В перспективе их могут расширить на смартфоны, ноутбуки и мелкую технику.

Козлов объяснил, что введение аналогичных требований в России сократит количество «электронного мусора», пишут «Известия».

Поделиться
ТЕГИ
Россия
Электроника
Срок службы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!