В России настаивают на внедрении уже действующих в Европе обязательств. Кто будет в «плюсе»?

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Минприроды настаивает на внедрении в России уже действующих в Европе обязательств для производителей бытовой техники и электроники. Благодаря такому шагу, срок службы устройств может продлиться до 10 лет.

С соответствующей инициативой в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко обратился министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Он предлагает обязать производителей выпускать комплектующие. Это позволит заменять неисправные детали в течение 7-10 лет.

В Евросоюзе такие требования существуют с 1 марта 2021 года. «Право на ремонт» предусмотрено для телевизоров, холодильников, посудомоечных и стиральных машин, а также фенов. В перспективе их могут расширить на смартфоны, ноутбуки и мелкую технику.

Козлов объяснил, что введение аналогичных требований в России сократит количество «электронного мусора», пишут «Известия».