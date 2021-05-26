В России началась вакцинация животных созданным для «подстраховки» препаратом

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Россельхознадзор сообщил о начале вакцинации от коронавируса домашних животных. Питомцев прививают российским препаратом «Карнивак-Ков», который создавался для «подстраховки».

Вакцинацию проводят в нескольких регионах на базе ветеринарных клиник: как частных, так и государственных. Наибольший интерес к вакцине проявляют заводчики породистых животных, а также часто путешествующие граждане и те, кто содержат животных на свободном выгуле, сообщает телеканал «360».

Препарат поступил в клиники 25 мая. Стоимость двух доз составляет 500 рублей.

Препарат «Карнивак-Ков» разработан учеными Россельхознадзора. Вирусологи ранее называли скрытую причину вакцинации животных. По их словам, она нужна, если заражение коронавирусом будет происходить не только между людьми.