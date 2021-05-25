В России может появиться новая категория льготников

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Семьям, усыновившим или взявшим под опеку ребенка, следует предоставить льготное начисление земельного налога. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

С соответствующим предложением он обратился на имя главы Минтруда Антона Котякова. Сейчас льгота при начислении земельного налога предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, героям СССР и России, инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. Она заключается в уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров.

Каждый год российские семьи усыновляют тысячи детей. По словам Федорова, такие семейные формы устройства юного поколения являются приоритетными в решении проблемы сиротства, а также создают условия для социализации и всестороннего развития ребенка.

В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребенка из центра содействия семейному воспитанию депутат просит внести новую категорию льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребенка. Они смогут пользоваться льготой до наступления совершеннолетия ребенка, пишет «RT».