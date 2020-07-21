В России могут снизить расходы на оборонный комплекс

Общество

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Министерство финансов предложило снизить затраты бюджета на программу вооружений из-за кризиса последовавшего за пандемией COVID-19. Государственную программу вооружений (ГПВ) предлагается сократить на 5% в течение трех лет, это около 225 миллиардов рублей.

Вопрос о трёхлетнем сокращении бюджетных ассигнований, в том числе на ГПВ, рассматривался на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Подробности распределения бюджета, который выделяется на госпрограмму вооружений, засекречены, известен только общий объём средств, сообщает РБК.

Ранее Министерство обороны сообщало, что на период с 2018 по 2027 год на ГПВ предусмотрено 20 трлн рублей. На ремонт, разработку и закупку вооружений из них предусмотрено 19 трлн, еще 1 трлн – на строительство инфраструктуры.