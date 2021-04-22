В России хотят устроить майские каникулы

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Минтруд России изучает возможность продления майских праздников. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, инициатива, которая поступила от депутатского корпуса находится на стадии рассмотрения. Речь идет о рабочих днях между Первомаем и Днем Победы.

Комментируя идею продления майских праздников, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать это на постоянной основе, сократив новогодние каникулы, пишет «РИА Новости».

Минтруд поможет россиянам досрочно выйти на пенсию.