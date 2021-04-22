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В России хотят устроить майские каникулы

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 09:25
1 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 09:25
1 мин
Pixabay
Pixabay

Минтруд России изучает возможность продления майских праздников. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, инициатива, которая поступила от депутатского корпуса находится на стадии рассмотрения. Речь идет о рабочих днях между Первомаем и Днем Победы.

Комментируя идею продления майских праздников, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать это на постоянной основе, сократив новогодние каникулы, пишет «РИА Новости».

Минтруд поможет россиянам досрочно выйти на пенсию.

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