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В России хотят устроить майские каникулы
22 апреля, 2021 09:25
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Pixabay
Минтруд России изучает возможность продления майских праздников. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.
По его словам, инициатива, которая поступила от депутатского корпуса находится на стадии рассмотрения. Речь идет о рабочих днях между Первомаем и Днем Победы.
Комментируя идею продления майских праздников, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать это на постоянной основе, сократив новогодние каникулы, пишет «РИА Новости».
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