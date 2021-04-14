В России хотят провести массовый интернет-рейд по блогерам и наказать «виртуальных экстремалов»

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В России решили проверить блогеров, нарушающих Уголовный кодекс, правила дорожного движения и другие нормы поведения. Для этой цели предложено провести массовый интернет-рейд.

С такой инициативой обратился первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

По словам Петрова, в обществе обсуждают «разгул вседозволенности в блогосфере». Многие блогеры, имея большую аудиторию и влияние на молодежную среду, «балансируют на грани нарушения Уголовного кодекса». Ради «красивых» кадров они подвергают себя и жизни других граждан смертельной опасности.

В качестве примера общественник привел последнее происшествие с участием видеоблогера Эдварда Била, ставшего фигурантом дела о массовом ДТП в Москве.

Петров подчеркнул, что в интернете существует «целый жанр полузаконных похождений потенциальных преступников с видеокамерами». В эти процессы также вовлекаются молодые зрители, а блогеры получают доход от «трэш-контента», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Общественник предложил провести всероссийский интернет-рейд по выявлению и блокировке блогеров и аккаунтов, нарушающих законодательство.